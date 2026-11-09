« Les retailers et les fabricants croulent sous les données ; Impaqtr les aide à en tirer ensemble de la valeur »

Les retailers et les fabricants disposent de plus de données que jamais, mais ils sont loin d’en tirer pleinement parti. La fragmentation des informations, les fichiers Excel interminables et les discussions sur les divergences de chiffres font obstacle à une collaboration efficace. La société belge Impaqtr souhaite changer la donne.

D’un enchevêtrement de fichiers Excel à une version unique de la vérité

Chiffres de vente, chiffres d’achat, chiffres de revente, résultats des promotions, données sur les stocks : le secteur de la distribution ne manque pas d’informations. Mais quiconque souhaite combiner toutes ces données se heurte rapidement à des systèmes différents, à des définitions divergentes et à des contrôles de qualité chronophages.

C’est précisément là qu’Impaqtr a vu une opportunité. Fondée en 2017, cette entreprise technologique a développé une plateforme de collaboration de données neutre et sécurisée qui rassemble, nettoie, harmonise et intègre les données provenant de différentes sources pour en tirer des informations fiables et exploitables. Lors de la RetailDetail Night, Perfetti Van Melle expliquera comment le fabricant de confiseries utilise des analyses promotionnelles et de distribution au niveau des magasins pour traduire les opportunités commerciales en actions ciblées en magasin.

« L’époque où tout devait passer par Excel est révolue. Nous regroupons les sources de données dans un environnement unique et fiable, afin d’uniformiser les définitions », explique Bert Jacobs, PDG. « Tout le monde travaille avec les mêmes informations fiables, ce qui permet de remplacer les discussions sur les chiffres lors des revues d’activité par une planification commerciale commune et des actions concrètes. Tant que les partenaires débattent pour savoir quels chiffres sont exacts, ils passent à côté d’opportunités de croissance commune. »

« La valeur des données ne réside pas dans leur prix »

Au départ, Impaqtr se concentrait principalement sur l’automatisation des analyses de données récurrentes chez les fabricants. Désormais, l’entreprise souhaite également améliorer la collaboration avec les détaillants. Grâce à une plateforme indépendante de collaboration autour des données, les parties prenantes peuvent partager des informations de manière contrôlée et développer des perspectives communes, par exemple pour mieux évaluer les promotions, ajuster les gammes de produits ou optimiser les stocks.

« Partager des données n’est pas synonyme de création de valeur. Les données sont souvent vendues comme une source de revenus distincte, mais la véritable valeur réside dans l’impact commercial que l’on peut en tirer », affirme Alexandra Van Impe, responsable du marketing et du développement commercial. « La valeur des données ne réside pas dans le prix que l’on en demande, mais dans ce que l’on parvient à réaliser grâce à elles. Un tableau de bord ne génère pas de croissance ; ce sont les décisions et les actions qui en découlent qui le font. »

Selon Impaqtr, le défi consistant à transformer des données fragmentées en valeur ajoutée collective ne se limite pas au secteur des CPG. L’entreprise voit également de nombreuses opportunités de collaboration en matière de données dans des secteurs tels que l’industrie pharmaceutique et dans des segments de la distribution comme les animaleries et le bricolage.

L’IA n’est intelligente que si ses données le sont

Avec l’essor de l’intelligence artificielle, cette approche prend une nouvelle dimension. L’IA peut accélérer les analyses et aider les équipes commerciales à trouver des informations pertinentes sans devoir elles-mêmes établir des rapports complexes. « Premièrement, l’IA va accélérer nos processus internes. Tout ce que nous programmons pourra être réalisé plus rapidement. Deuxièmement, l’IA garantira que les informations soient disponibles quasi instantanément », explique Jacobs.

Mais l’IA n’est fiable que dans la mesure où le sont les données sur lesquelles repose cette technologie, prévient Van Impe. De plus, l’utilisation d’informations sensibles de l’entreprise comporte des risques pour la sécurité. « L’IA est aujourd’hui si accessible que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’ils divulguent inconsciemment leurs données », explique-t-elle.

« De plus, l’IA traite également des données peu fiables. L’IA peut être un formidable accélérateur, mais uniquement lorsque les données sous-jacentes sont harmonisées, intégrées et gérées en toute sécurité », ajoute-t-elle. « C’est précisément là que réside la force d’Impaqtr : nous établissons la base de données fiable à partir de laquelle l’IA peut générer des informations précieuses. »

La confiance, un défi majeur

Bien sûr, les détaillants et les fabricants doivent également être disposés à échanger des informations. Cela ne va pas toujours de soi. Impaqtr intervient donc en tant qu’intermédiaire neutre, offrant un environnement sécurisé dans lequel les entreprises peuvent partager des données de manière contrôlée. Les règles de concurrence font également l’objet d’une attention particulière.

Cette position indépendante permet également à Impaqtr de traiter les données commercialement sensibles d’acteurs concurrents de manière sûre et contrôlée, dans le respect des règles de concurrence en vigueur. L’entreprise aide ainsi notamment les fédérations belges, néerlandaises et françaises de la bière à rassembler et à traiter des données de marché, tout en respectant la confidentialité des données individuelles des entreprises.

« Comment instaurer la confiance entre deux parties aux objectifs divergents ? », s’interroge Jacobs. « Il n’est pas nécessaire de renoncer au contrôle de ses données pour en tirer davantage de valeur ensemble. Notre réponse est une plateforme de collaboration de données neutre et sécurisée, au sein de laquelle les parties peuvent coopérer de manière contrôlée et conforme à la législation, dans le respect de la propriété des données et des droits d’accès. »

Objectif : « Transformer fondamentalement la collaboration »

À plus long terme, Impaqtr souhaite devenir un vaste écosystème dédié à la collaboration autour des données dans le secteur de la grande distribution. L’ambition est que les équipes commerciales perdent moins de temps à collecter et à vérifier les chiffres et puissent se concentrer davantage sur leur travail. Van Impe : « Les responsables commerciaux régionaux savent, avant même de se rendre sur le terrain, où se trouvent les ruptures de stock et les best-sellers par point de vente ; les détaillants apprécient également que l’on arrive aussi bien préparé. »

« Notre valeur ajoutée réside dans le fait que nous veillons à ce que chacun dispose des mêmes informations claires et concises, sans avoir besoin d’être lui-même un analyste de données ou un expert d’Excel », conclut Van Impe. « Ainsi, les responsables grands comptes et les responsables de catégorie n’ont plus à consacrer leur temps précieux au traitement des données, mais peuvent l’investir dans de meilleures décisions commerciales et des actions ciblées. Lorsque les détaillants et les fabricants collaborent plus efficacement autour des données, le consommateur bénéficie lui aussi d’un meilleur assortiment, d’une meilleure disponibilité et de promotions plus pertinentes. »

L’ambition va au-delà du simple gain de temps sur le reporting : « Nous voulons transformer en profondeur la collaboration entre détaillants et fabricants : passer de discussions sur des chiffres à des informations fiables, des décisions communes et une croissance commerciale tangible. »

Découvrez lors de la RetailDetail Night, le 19 novembre, comment Perfetti Van Melle (Mentos, Chupa Chups et Fruittella) renforce la confiance mutuelle et favorise la croissance commerciale grâce à la collaboration en matière de données.