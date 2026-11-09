Amazon Belgique a un nouveau directeur

Après le départ d’Eva Faict au début de l’automne, Amazon nomme aujourd’hui Yannick Van Heers au poste de country manager pour la Belgique. Il prendra ses fonctions juste avant la période la plus chargée de l’année.

« Un tremplin pour les entrepreneurs belges »

Yannick Van Heers travaille chez Amazon depuis 2018, où il a occupé divers postes de direction, notamment au sein des équipes chargées des opérations logistiques. Récemment, il était responsable de la stratégie relative au réseau de points de retrait et de retour pour la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Avant de rejoindre Amazon, il a travaillé pendant sept ans chez AB InBev.

Yannick Heers prend ses nouvelles fonctions juste avant le Black Friday, la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d’année, l’une des périodes les plus chargées de l’année pour les clients et les vendeurs en Belgique. «Après huit merveilleuses années à la tête de plusieurs de nos équipes en charge des opérations logistiques en Europe, c’est un plaisir de pouvoir me concentrer sur mon pays d’origine », déclare-t-il. « Mon ambition est claire : faire d’amazon.com.be la destination incontournable des consommateurs belges et le tremplin permettant aux entreprises belges de vendre à travers toute l’Europe et au-delà. »

Investissements en Belgique

Amazon a récemment annoncé son intention d’aider les petites et moyennes entreprises belges à réaliser, d’ici fin 2030, un chiffre d’affaires à l’exportation total de plus de 2 milliards d’euros. Ce projet constitue un volet important de l’investissement de plus d’un milliard d’euros que le géant du commerce en ligne prévoit de réaliser en Belgique entre 2025 et 2027.

Eva Faict, ancienne directrice d’Amazon en Belgique et aux Pays-Bas, a annoncé son départ en septembre. Elle rejoindra, à compter du 1er décembre, le supermarché en ligne néerlandais Picnic afin d’y renforcer les activités internationales.