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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Comment Amazon compte aider les entrepreneurs belges à atteindre 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’exportation

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Général22 octobre, 2026
James Waterworth (Amazon), minister David Clarinval, Greet Dekocker (Becom)

En collaboration avec le gouvernement fédéral belge et la fédération sectorielle Becom, Amazon souhaite accélérer la croissance des exportations des PME belges : l’objectif est de passer des 400 millions d’euros actuels à 2 milliards d’euros d’ici fin 2030.

10 millions de produits en 2025

L’« Amazon Export Pledge », un plan visant à aider les petites et moyennes entreprises belges à atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation cumulé de plus de 2 milliards d’euros d’ici fin 2030, s’inscrit dans le cadre de l’engagement annoncé précédemment par le détaillant d’investir plus d’un milliard d’euros en Belgique d’ici 2027. Il s’inscrit également dans le cadre du plan d’action fédéral « E-commerce+ » du ministre de l’Économie, David Clarinval.

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