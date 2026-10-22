eBay supprime à nouveau 1 000 emplois malgré une forte croissance

La plateforme de commerce en ligne eBay supprime environ 1 000 emplois dans le monde, soit 9 % de ses effectifs. Il s’agit déjà de la deuxième vague importante de licenciements cette année. La place de marché américaine souhaite simplifier son organisation et investir davantage dans des secteurs en croissance tels que les produits de luxe, la mode d’occasion et les produits reconditionnés.

« Notre stratégie porte ses fruits »

Après le licenciement de 800 collaborateurs en février, eBay annonce à nouveau une restructuration en profondeur. Au total, quelque 1 800 postes seront supprimés cette année. Fin 2025, l’entreprise comptait encore 12 300 employés. Les collaborateurs concernés seront informés de leur avenir dans les prochains jours.