Le quartier Dansaert à Bruxelles mise sur le shopping en soirée pendant la période des fêtes de fin d’année

Les commerçants du quartier bruxellois Dansaert s’unissent pour attirer davantage de clients dans le centre-ville. Du 10 au 12 décembre, ils organisent pour la première fois les « Nocturnes du Dansaert », avec des horaires d’ouverture prolongés, des animations et des cadeaux. Cette initiative devrait devenir une tradition annuelle.

Une alternative au marché de Noël

Une trentaine de boutiques indépendantes, d’ateliers et d’établissements de restauration situés rue Antoine Dansaert et dans les rues avoisinantes participent à la première édition des « Dansaert-nocturnes ». Les jeudi 10 et vendredi 11 décembre, les magasins resteront ouverts jusqu’à 21 heures. Le samedi 12 décembre, l’événement se poursuivra jusqu’à 18 heures.

Avec cette initiative, les commerçants locaux souhaitent renforcer l’attrait du quartier commerçant bruxellois et inciter les consommateurs à acheter leurs cadeaux de fin d’année auprès de commerçants indépendants et de créateurs belges. La boutique de mode STIJL, Neuf et la librairie Saint-Martin Bookshop, entre autres, y participent.

« Nous voulions proposer quelque chose de différent du marché de Noël classique et redonner envie aux gens de sortir pour acheter leurs cadeaux. Ici, vous rencontrez la personne qui a créé votre cadeau, vous prenez le temps d’échanger et vous soutenez directement un créateur ou un commerçant du quartier. Ici, chaque cadeau a sa propre histoire », expliquent les initiatrices du projet, Aurore de Heusch et Joanne Guiraud.

Pour attirer les visiteurs, les vitrines seront décorées de manière festive et les boutiques participantes proposeront des dégustations et d’autres animations. Les premiers clients recevront en outre un petit foulard vintage brodé de la créatrice Aurélie Defez, qui a redonné vie à environ un millier de foulards d’occasion pour l’occasion.

Les commerçants prennent eux-mêmes l’initiative

Derrière ces nocturnes se cachent trois entrepreneurs locaux : les créatrices de bijoux Aurore de Heusch (NOJ) et Joanne Guiraud (JG STUDIO), ainsi que Brice Wittmann, de la bijouterie Prosper. Ils ont redonné vie au comité de quartier et souhaitent renforcer la collaboration entre les commerçants.

Les nocturnes « Dansaert by Night » constituent leur premier projet commun, mais leurs ambitions vont plus loin. Les entrepreneurs souhaitent organiser des événements annuels qui mettent en valeur le caractère spécifique du quartier du Dansaert et attirent davantage de visiteurs dans le centre-ville de Bruxelles. L’initiative bénéficie du soutien d’Entreprendre Bruxelles et de Brussels Major Events.