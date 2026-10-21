Un prêt de Noël permet à Galeria d’échapper (pour l’instant) au couteau sous la gorge

La chaîne de grands magasins allemande Galeria, en difficulté, a conclu un accord de financement important avec la société américaine de redressement de commerces de détail Gordon Brothers. Ce prêt garantit l’approvisionnement pour la période cruciale de fin d’année, mais à quel prix ?

Une marge de manœuvre financière accrue

Galeria, qui a récemment déposé une nouvelle demande d’insolvabilité, bénéficie d’une plus grande marge de manœuvre financière grâce à un crédit d’urgence accordé par Gordon Brothers. Le tribunal et le comité des créanciers ont donné leur accord pour ce financement, qui doit garantir la poursuite des activités pendant la procédure d’insolvabilité.