Amazon investit 16,9 milliards d’euros dans l’IA, le cloud et l’Internet par satellite en Allemagne

Amazon mise pleinement sur l’Allemagne comme plaque tournante de son expansion européenne. Le géant américain de la technologie annonce qu’il investira plus de 16 milliards d’euros dans le pays d’ici 2027. Cet investissement vise à stimuler davantage la croissance du cloud computing, de l’intelligence artificielle (IA), de l’Internet par satellite et des productions médiatiques.

L’Allemagne, tremplin européen

Cette annonce a été faite lors du sommet « Invest in Germany » à Berlin. Ce programme d’investissement s’ajoute aux plus de 100 milliards d’euros qu’Amazon a déjà investis en Allemagne depuis 2010. Une grande partie de cet investissement – environ 4,8 milliards d’euros – sera consacrée à l’extension d’Amazon Web Services (AWS) à Francfort. AWS souhaite augmenter considérablement sa capacité en matière d’applications d’IA afin de répondre à la demande croissante de solutions cloud de pointe.

Mais Amazon prévoit également d’y développer le réseau de satellites Leo, destiné à fournir un accès Internet haut débit à l’échelle mondiale. Amazon ouvre par ailleurs un deuxième centre de recherche dédié à la robotique et à l’IA à Berlin. L’entreprise mise en outre sur de nouvelles productions pour Prime Video, afin de concurrencer des services de streaming tels que Netflix et Disney+.

L’Allemagne sert de porte d’entrée au marché européen pour Amazon. En juin 2024, le géant américain de la technologie avait déjà annoncé un premier investissement de 10 milliards d’euros, dont 8,8 milliards étaient destinés à l’extension des centres de données AWS en Allemagne. Outre les investissements technologiques, ce plan prévoit la création d’environ 3 000 emplois, principalement dans les domaines de la logistique et de la distribution.