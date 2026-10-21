Gifi demande à être placé sous la protection de la loi contre ses créanciers : le discounter français se bat pour sa survie

La chaîne française de magasins discount Gifi demande à bénéficier d’une protection judiciaire après des années d’erreurs stratégiques, une opération informatique ratée et des chiffres d’affaires en chute libre. L’avenir de plus de 500 magasins et de 6 000 salariés est en jeu.

Les banques refusent tout nouveau soutien

Le discounter français non alimentaire Gifi est au bord du gouffre. L’entreprise va déposer dans les prochains jours une demande de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Toulouse. La chaîne n’est plus en mesure d’honorer ses obligations financières et espère pouvoir se relancer sous la supervision du tribunal, rapporte LSA.