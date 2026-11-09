Les dates d’ouverture des premiers magasins HalfPrice en Belgique ont été annoncées

Le vendredi 13 novembre, le premier magasin belge de la chaîne de magasins d’usine polonaise HalfPrice ouvrira ses portes au Shopping Cora Châtelineau. Quatre autres magasins suivront plus tard en novembre, tandis qu’il faudra attendre encore un an pour le sixième.

Dernière étape d’un projet de rénovation

En septembre, Mitiska REIM avait déjà annoncé l’arrivée en Belgique de HalfPrice, l’enseigne polonaise de magasins d’usine comptant plus de 220 points de vente dans 15 pays européens. Les dates concrètes d’ouverture des magasins sont désormais connues. Le premier ouvrira ses portes le vendredi 13 novembre au Shopping Cora de Châtelineau. La semaine suivante, ce sera au tour d’Anderlecht (19 novembre) et de Messancy (20 novembre). Enfin, ce sera au tour de Rocourt (26 novembre) et de Hornu (27 novembre). Le sixième magasin HalfPrice en Belgique n’ouvrira ses portes qu’en novembre 2027, à La Louvière.

« L’ouverture des premiers magasins HalfPrice en Belgique constitue l’une des dernières étapes importantes de la rénovation des sites Shopping Cora. Nous sommes ravis de pouvoir désormais implanter ce concept européen à succès en Belgique », déclare Bram Thomas, directeur général de Mitiska REIM. « Moins d’un an après l’arrivée des premiers nouveaux locataires, la quasi-totalité de la surface commerciale disponible est louée. »