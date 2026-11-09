Les sites Shopping Cora sont loués à près de 100 %

La transformation des anciens hypermarchés Cora en Belgique est presque achevée, annonce le promoteur immobilier Mitiska REIM. Près de 100 % des nouvelles surfaces commerciales sont déjà occupées ; des travaux de modernisation sont encore prévus dans une dernière phase.

Quelques ouvertures de magasins sont encore prévues

Il y a un peu plus d’un an, Mitiska REIM a racheté les sept hypermarchés Cora et les galeries Shopping Cora en Belgique, qui représentent ensemble une surface locative brute (GLA) totale d’environ 232 000 m². Depuis lors, ces espaces ont été réaménagés et réorganisés pour accueillir une nouvelle génération de détaillants, parmi lesquels Delhaize, JYSK, Kiabi, Aldi, MediaMarkt, Action, Dreambaby, DreamLand, Wibra, Hema, Kruidvat, Extra Shop, Pronti et TEDi. Des stations-service Q8 ont également été ouvertes sur chaque site.

En novembre, la chaîne européenne de magasins «off-price» HalfPrice ouvrira cinq magasins à Anderlecht, Rocourt, Hornu, Chatelineau et Messancy, et un sixième magasin est prévu pour l’automne prochain à La Louvière. Lidl et JYSK ouvriront également de nouveaux magasins à La Louvière à l’automne prochain. Ainsi, près de 100 % de la surface louable est occupée.

« Un potentiel prouvé »

« Notre objectif était d’exploiter pleinement le potentiel de ces sites Cora en les transformant en centres commerciaux modernes, performants et durables, avec un supermarché comme pôle d’attraction, où toute la famille peut se rendre », explique Bram Thomas, directeur de Mitiska REIM pour la Belgique, les Pays-Bas et la France. « Le fait que nous ayons réussi à attirer autant de marques de référence prouve le potentiel de plus-value que nous avons vu dans ces sites. »

Le projet de transformation se poursuivra jusqu’en 2027, avec une troisième et dernière phase axée sur la modernisation des centres, comprenant, à partir du printemps 2027, la rénovation des galeries commerciales, des entrées, des façades et des abords, y compris les parkings.