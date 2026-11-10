Lorsque l’agent IA fait ses achats, la qualité des données fait toute la différence

Que doivent faire les détaillants et les marques pour s’assurer de pouvoir continuer à vendre leurs produits à une époque où ce ne sont plus les consommateurs, mais des agents IA qui cliquent sur le bouton « Acheter » ? Tout dépend de la qualité des données, affirme GS1.

Un nouveau paradigme

De nombreux détaillants, fournisseurs et plateformes en ligne sont aujourd’hui désemparés : comment rester pertinent dans un monde qui sera bientôt piloté par l’IA agentique? Comment s’assurer que les acheteurs continueront à trouver vos produits lorsque les chatbots auront pris le relais des moteurs de recherche traditionnels ? Ou, pour aller encore plus loin : quel sera l’impact lorsque les agents IA prendront les décisions d’achat, au nom des consommateurs ?

Selon Rien van den Bosch, stratège commercial, et Senne Van den Bergh, directeur informatique de GS1 Belgique & Luxembourg, un sentiment de FOMO (fear of missing out, ou peur de passer à côté) règne parmi les entreprises. Doivent-elles investir dans le GEO (optimisation des moteurs génératifs) en plus du référencement naturel (SEO) ? Le message de GS1 est clair : mettez de l’ordre dans vos données. Grâce à des normes d’identification uniques, vous serez prêt pour le monde du commerce agentique de demain. Google utilise le GTIN (Global Trade Item Number, ou numéro d’identification unique mondial) comme clé pour reconnaître un produit et distinguer ses variantes.

Vers une qualité des données à 100 %

« En septembre, nous avons participé à un atelier à Zurich avec, entre autres, Google, OpenAI et Meta. Ce qui nous a frappés : même les grandes plateformes sont encore en pleine phase d’exploration. Notre message est donc le suivant : restez sereins, il n’est pas trop tard. Commencez avant tout par prendre certaines mesures que vous auriez dû prendre depuis longtemps pour être référencés, et que de nombreuses entreprises n’ont pas pleinement mises en œuvre. Si vous peaufinez simplement votre référencement naturel (SEO) classique, une grande partie du problème sera déjà résolue. »

Les normes GS1 y contribuent. « Sans code d’identification unique, Google a par exemple beaucoup de mal à distinguer les variantes de produits. Auparavant, cela posait moins de problèmes : en tant qu’être humain, on interprète de quoi il s’agit et on peut faire son choix, mais un agent IA ne fonctionne pas ainsi. Une qualité des données à 90 % ne suffit plus, nous devons viser les 100 %. » Un facteur important est la mise en place du protocole dit « UCP », une norme open source spécialement développée pour permettre les achats autonomes via l’IA. L’UCP sert de langage commun entre les agents IA, les applications, les moteurs de recherche, les boutiques en ligne et les prestataires de paiement. Et il ne peut fonctionner sans données précises et structurées.

Cela va prendre encore plus d’importance

GS1 affirme depuis longtemps que la qualité des données revêt une importance capitale. Auparavant, cela concernait surtout les processus logistiques : plus tout est correct en amont de la chaîne, moins il y a de problèmes par la suite. « Mais aujourd’hui, si la qualité de vos données n’est pas au rendez-vous, vous risquez d’être laissé pour compte. Le référencement naturel (SEO) permet d’être trouvé, tandis que la qualité des données permet au revendeur de choisir le bon produit. Elle est donc devenue encore plus importante. De plus, le code d’identification unique n’est pas seulement essentiel pour rester visible en ligne, mais aussi pour se conformer à la future législation européenne. »

Pas de panique, mais se reposer sur ses lauriers n’est pas non plus une option. Lors du Category Management Congress organisé par LD&Co et RetailDetail, l’un des trois pré-événements de la RetailDetail Night, qui se tiendra le 19 novembre à Bruxelles, Rien van den Bosch, de GS1, expliquera comment les marques et les détaillants peuvent se préparer au mieux pour être prêts pour l’agentic commerce. YouGov, Bonduelle, Mars et LD&Co interviendront également cet après-midi-là. Réservez votre billet via le bouton ci-dessous.