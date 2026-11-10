Quickli : mobiliser du personnel plus rapidement, réduire les tâches administratives et les coûts

(Publireportage) Black Friday, fêtes de fin d’année ou pic d’activité imprévu : dans le retail, il faut pouvoir réagir rapidement lorsqu’un renfort de personnel est nécessaire. Avec Quickli, l’outil innovant d’auto-planification de Start People, cela devient beaucoup plus simple. Des besoins en personnel comblés plus rapidement, moins de tâches administratives et un tarif plus avantageux : autant d’atouts particulièrement intéressants pour les retailers disposant de plusieurs points de vente.

Du besoin en personnel au contrat en quelques étapes

Le principe est simple. Un retailer indique les jours et les heures pour lesquels il a besoin de personnel supplémentaire. Les shifts disponibles sont automatiquement proposés à un pool de candidats disponibles. Ceux-ci choisissent eux-mêmes quand ils souhaitent travailler, après quoi un contrat de travail intérimaire est immédiatement généré.

L’intervention d’un consultant n’est donc plus nécessaire pour cette planification individuelle. Résultat : un gain de temps, moins de tâches administratives et une réduction des coûts opérationnels. Un avantage que Start People peut répercuter sur le tarif proposé au retailer.

Les candidats y gagnent également : les étudiants et les flexi-jobbers peuvent adapter leurs horaires de travail à leur emploi du temps personnel.

Une approche centralisée pour plusieurs magasins

Quickli est particulièrement intéressant pour les retailers disposant de plusieurs points de vente. Les magasins peuvent directement proposer leurs shifts disponibles, tandis que le département RH central conserve une vue d’ensemble.

Cette solution s’inscrit parfaitement dans l’approche de Start People Retail & Shops : une coordination centralisée, des besoins en personnel comblés rapidement et une charge administrative minimale. Cette flexibilité fait toute la différence, notamment pendant les périodes de forte activité comme le Black Friday, les soldes ou les fêtes de fin d’année.

Plus de 6 500 planifications chez Nike

Nike démontre que Quickli fonctionne également avec des volumes de personnel importants et très fluctuants. En 2025, la collaboration a débuté sous la forme d’un projet pilote dans un seul centre de distribution. Pendant la période intense du Cyber, lorsque les volumes atteignent leurs pics les plus élevés, Quickli a été déployé dans l’ensemble des centres de distribution.

Rien qu’en 2026, plus de 6 500 plannings d’étudiants ont été pourvus chez Nike via Quickli. Nike a ainsi pu adapter rapidement ses effectifs en fonction des fluctuations des volumes, d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre. Pour les retailers, également confrontés aux pics saisonniers, aux promotions et aux périodes d’affluence imprévisibles, il s’agit d’un exemple particulièrement intéressant.

Une technologie intelligente, une expertise humaine

Quickli automatise la planification et la création des contrats, mais l’expertise de Start People reste essentielle. Les spécialistes RH assurent la sélection et l’accompagnement des candidats adéquats ainsi que la gestion du pool de candidats.

Start People Retail & Shops associe ainsi un service personnalisé à une technologie intelligente.

Envie de découvrir comment fonctionne Quickli ? Regardez notre vidéo.

Vous souhaitez également optimiser la planification de votre personnel ? Découvrez ici comment Start People Retail & Shops peut accompagner votre réseau de magasins.