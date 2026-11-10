Action échoue à faire interdire les comparaisons de prix de Lidl

Action a (pour l’instant) échoué dans sa bataille juridique contre Lidl. Le discounter néerlandais souhaitait faire interdire les campagnes publicitaires comparatives de son rival allemand, sous peine d’astreintes pouvant atteindre 100 000 euros par infraction. Mais le juge français n’a pas trouvé de motifs suffisants pour intervenir.

Une comparaison trompeuse ?

Depuis janvier, Lidl compare directement ses prix à ceux d’Action dans ses campagnes publicitaires françaises. La chaîne de magasins discount néerlandaise a alors saisi la justice. Selon Action, Lidl compare des prix promotionnels à des tarifs habituels, utilise des données de prix datant de différentes dates et met en concurrence des produits qui ne sont pas suffisamment comparables.