Action contre le ralentissement de sa croissance avec des ambitions d’expansion plus élevées

Après une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 16 % en 2025, grâce notamment à l’ouverture de plus d’un magasin par jour, Action va ouvrir encore plus de nouveaux magasins cette année et pénétrer deux marchés supplémentaires.

3 302 magasins dans 14 pays

Au cours du dernier exercice, Action a réalisé un chiffre d’affaires net de 16 milliards d’euros. Cela représente une croissance de 16,1 % par rapport à 2024. Cette croissance du chiffre d’affaires a été stimulée par une augmentation continue du nombre de clients, selon l’entreprise : en 2025, 21,6 millions de clients en moyenne ont fait leurs achats chez Action chaque semaine, contre 18,7 millions en 2024. Toutefois, la croissance ralentit quelque peu : il y a un an, la croissance du chiffre d’affaires était encore de 21,7 %. La croissance comparable du chiffre d’affaires s’est élevée à 4,9 %, ce qui est également nettement inférieur aux 10,3 % enregistrés un an plus tôt. Cela s’explique principalement par les conditions difficiles sur le marché français.

Le discounter non alimentaire a toutefois tenu sa promesse d’ouvrir plus d’un magasin par jour : 384 nouveaux magasins ont vu le jour. Le détaillant a clôturé l’année 2025 avec 3 302 magasins dans 14 pays et a ouvert 3 nouveaux centres de distribution. Cela a également permis de créer 4 565 nouveaux emplois. 3 705 employés ont bénéficié d’une promotion interne. En 2026, Action passe à la vitesse supérieure : le détaillant mise sur une croissance continue en Europe avec encore plus d’ouvertures de magasins qu’en 2025. La chaîne va également pénétrer deux nouveaux marchés : la Croatie et la Slovénie.

« De nombreuses familles sont confrontées à une augmentation des coûts et à l’incertitude économique et choisissent donc Action pour les produits dont elles ont besoin. D’autres choisissent simplement de ne pas dépenser plus que nécessaire. Cela se reflète clairement dans la forte croissance de notre clientèle », déclare le PDG Hajir Hajji.