Aldi possède le plus grand nombre de magasins en Belgique, Albert Heijn leader aux Pays-Bas

Aldi, Leonidas et Carrefour Market sont les chaînes de magasins qui comptent le plus grand nombre de points de vente en Belgique. Le trio de tête aux Pays-Bas est composé d’Albert Heijn, Kruidvat et Jumbo.

Les banques et les agences d’assurance en recul

Avec 444 succursales, Aldi est la chaîne de magasins qui compte le plus grand nombre d’établissements en Belgique. C’est ce qui ressort du nouveau Top 50 des formules commerciales en Belgique et aux Pays-Bas que Locatus vient de publier. Leonidas suit avec 350 succursales, Carrefour Market en compte 337. Viennent ensuite Kruidvat, Carrefour Express, Lidl, Colruyt, Zeeman, Proxy Delhaize et Spar.