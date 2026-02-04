Amazon a livré 170 millions d’articles en France le jour même ou le lendemain

En 2025, Amazon a livré 170 millions d’articles le jour même ou le lendemain à ses abonnés Prime français. Le géant américain du commerce électronique souhaite accélérer encore le rythme cette année grâce à trois nouveaux méga-centres de distribution.

Trois entrepôts supplémentaires

Amazon a étendu son service de livraison rapide Prime en France et affirme que la popularité de l’abonnement ne cesse de croître. Le nombre de livraisons rapides a fortement augmenté l’année dernière : plus de 170 millions d’articles ont été livrés aux membres Prime le soir même ou au plus tard le lendemain. À titre de comparaison, aux États-Unis, Amazon a livré environ 8 milliards d’articles aux membres Prime en 2025.

Le service de livraison Prime est désormais disponible dans quinze villes françaises. Montpellier vient de s’ajouter à la liste. Pour les livraisons en un jour, Amazon s’appuie également sur de nouveaux partenariats avec Monoprix et Chronodrive, conclus par l’entreprise en 2025. En outre, l’intelligence artificielle joue un rôle central dans la logistique. Cette technologie détermine en temps réel où les produits sont stockés et comment ils peuvent être livrés le plus rapidement possible aux clients.

Amazon prévoit d’ouvrir trois nouveaux méga-centres de distribution d’ici la fin de l’année. Il s’agit de deux entrepôts de 110 000 mètres carrés chacun à Beauvais et Illiers-Combray, près de Chartres, et d’un troisième site de 160 000 mètres carrés à Colombier-Saugnieu, près de Lyon.