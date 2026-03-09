Amazon dépasse Schwarz Group (Lidl) et devient le plus grand détaillant d’Europe

L’année dernière, Amazon est devenu le plus grand détaillant d’Europe en termes de volume de ventes, après avoir enregistré une croissance à deux chiffres. Le propriétaire de Lidl, Schwarz Group, suit de près, tandis que les autres concurrents accusent un retard important.

Un modèle de marché gagnant

Pour la première fois, Amazon est numéro un en Europe, y compris au Royaume-Uni. Le détaillant américain a réalisé l’année dernière une valeur commerciale brute (GMV) de 179,7 milliards d’euros, soit légèrement plus que l’allemand Schwarz, propriétaire de Lidl et Kaufland, qui suit de près avec 179,4 milliards d’euros. L’écart avec le numéro trois, Aldi, s’élève à plus de 80 milliards d’euros. C’est ce qui ressort du rapport annuel du consultant Retail Cities.