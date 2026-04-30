Google : « L’IA menace de rendre des marques invisibles, mais le magasin physique reste un atout majeur »

Ces dernières années, les détaillants ont mis de l’ordre dans leurs boutiques en ligne, leurs stocks et leurs processus de paiement. Mais alors que les consommateurs ont de plus en plus souvent recours à l’IA pour trouver, comparer et acheter des produits, un nouvel obstacle se profile, auquel peu d’entre eux sont bien préparés. Même si un leader inattendu se détache déjà…

L’infrastructure ne suffit plus

« L’omnicanal est passé d’un projet d’infrastructure à une stratégie commerciale. Les organisations qui ont opéré cette transition prennent clairement de l’avance. Celles qui restent à la traîne perdent du terrain, souvent sans s’en rendre compte immédiatement. Au moment où l’effet se reflète dans le rapport trimestriel, l’écart est déjà difficile à combler », explique Kasper Holst dans l’Omnichannel Index 2026 d’IMPACT Commerce et Google.