eBay se développe grâce à la mode et aux jeunes consommateurs

eBay (qui détient également 2ememain) a démarré l’année 2026 en force, avec une forte croissance des volumes. Le PDG Jamie Iannone parle d’une nette accélération, grâce à une concentration sur la mode et la vente d’articles d’occasion entre particuliers.

Poussée vers les biens de consommation d’occasion

Le volume brut des transactions (GMV) a augmenté de 18 % au premier trimestre pour atteindre 22,2 milliards de dollars américains (20,6 milliards d’euros), tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 19 % pour s’établir à 3,1 milliards de dollars américains (2,9 milliards d’euros). La plateforme a ainsi dépassé les attentes des analystes. Selon le PDG Iannone, ce sont surtout les catégories phares, le commerce de particulier à particulier (C2C) et le « recommerce » (vente d’occasion), qui alimentent cette dynamique.