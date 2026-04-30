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Écrit par Stefan Van Rompaey
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La branche de vente au détail stimule la forte croissance d’Amazon

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Général30 avril, 2026
Shutterstock.com

Ce ne sont pas seulement les services cloud qui ont contribué aux excellents résultats trimestriels d’Amazon; la division de vente au détail a également affiché d’excellentes performances. La plateforme mise encore davantage sur les livraisons ultra-rapides et sur le secteur de la santé.

La rapidité comme avantage concurrentiel

Le chiffre d’affaires d’Amazon a augmenté de 17 % au cours du dernier trimestre, pour atteindre 181,5 milliards de dollars (155 milliards d’euros). L’attention particulière portée à l’importance des services cloud Amazon Web Services dans ces chiffres, avec une croissance supérieure aux prévisions de 28 % pour atteindre 37,6 milliards de dollars (32 milliards d’euros), ferait presque oublier qu’Amazon est également un détaillant, et pas des moindres.

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