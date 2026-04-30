Le secteur du Retail passe à la vitesse supérieure : 5 tendances qui façonneront NRF 2026: Retail’s Big Show Europe

(Publireportage) De l’IA agentique aux médias de distribution, les priorités du secteur se sont clairement définies — et c’est à Paris que les leaders passeront à l’action.

Après que le salon NRF 2026 : Retail’s Big Show a défini les grandes orientations de l’année à New York, un message est ressorti haut et fort : le secteur du Retail est entré dans une ère de mise en œuvre. Le thème de cette année, « The Next Now », est plus qu’un simple slogan : c’est un appel à l’action. Les retailers ne débattent plus de ce que l’IA et les données peuvent apporter. Ils déploient ces technologies à grande échelle, et les dirigeants en constatent déjà les avantages. Selon une étude de 2026, 48 % d’entre eux font état d’un engagement client renforcé grâce à l’IA conversationnelle, et 37 % mentionnent une expérience omnicanale plus fluide. Le Retail’s Big Show Europe à Paris sera le prochain rendez-vous majeur pour la communauté mondiale du Retail

1. L’IA agentique et le service client

L’intelligence artificielle n’est plus un facteur de différenciation : c’est désormais une infrastructure fondamentale. Le changement le plus marquant est l’essor du commerce agentique : des systèmes d’IA qui ne se contentent pas d’assister les acheteurs, mais agissent en leur nom, en prenant des décisions de manière autonome et en effectuant des transactions. Si la plupart des retailers en sont encore aux premières phases de déploiement, la voie est toute tracée. Paris va approfondir le débat afin d’aider les retailers à mettre en œuvre des agents IA à grande échelle.

2. Prévision de la demande et personnalisation

L’époque des analyses de ventes rétrospectives est révolue. Les retailers intègrent désormais le comportement des clients en temps réel, les données d’inventaire et les facteurs de marché externes dans des modèles prédictifs qui pilotent des chaînes d’approvisionnement autonomes. L’IA ne se contente pas de prévoir : elle agit. Les décisions en matière de réapprovisionnement et d’allocation sont désormais confiées à des algorithmes, ce qui transforme en profondeur la chaîne d’approvisionnement telle que nous la connaissons.

3. Créer des communautés et s’appuyer sur les influenceurs

Alors que les coûts d’acquisition de clients atteignent des sommets historiques, les retailers les plus avisés misent davantage sur la fidélisation. NRF Europe met en avant la manière dont les marques transforment les transactions en relations à long terme — grâce à des programmes de fidélité personnalisés, à des récits portés par des influenceurs et à des expériences axées sur le service. C’est la valeur vie client qui compte, et non le volume.

4. Licences, propriété intellectuelle et nouveaux modèles économiques

Les grandes marques ne se limitent plus à la vente de produits. La propriété intellectuelle est devenue un moteur de croissance stratégique — grâce à des collaborations, des extensions numériques, des formats expérientiels et des écosystèmes de plateformes. Les modèles d’abonnement et le commerce agentique génèrent des revenus récurrents, tandis que les agents IA commencent à jouer un rôle de médiateur dans la découverte même des produits.

5. Le Retail Media

Les retailers deviennent des entreprises médiatiques. Le retail media — qui exploite les données de première main sur les acheteurs pour alimenter la publicité ciblée — est l’une des sources de revenus qui connaît la croissance la plus rapide du secteur. La recherche sur site, les annonces sponsorisées, les supports numériques en magasin et le ciblage hors site transforment les détaillants en plateformes marketing couvrant l’ensemble du funnel, et non plus en simples points de vente.

La conversation se poursuit à Paris

Ces cinq thèmes ont défini le Retail’s Big Show à New York. Aujourd’hui, Paris devient la prochaine étape pour les leaders du commerce de détail d’Europe et d’ailleurs. Le Retail’s Big Show Europe réunira les esprits les plus avant-gardistes du secteur pour passer de la réflexion à l’action.

Les billets seront bientôt disponibles. Réservez votre place au NRF 2026 : Retail’s Big Show Europe et participez à la conversation qui façonnera l’avenir.