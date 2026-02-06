Amazon dépasse Walmart et abandonne les supermarchés : en a-t-il fini avec le retail ?

Amazon est sur le point de dépasser Walmart en tant que plus grand détaillant au monde. Pourtant, le géant de Seattle vient d’annoncer la fermeture de tous ses supermarchés Fresh et Go et l’investissement de sommes encore plus importantes que prévu dans l’IA et les services cloud. Amazon a-t-il tiré son épingle du jeu du retail ?

Une étape historique : Amazon dépasse Walmart

En 2025, Amazon a réalisé un chiffre d’affaires de 716,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente. C’est plus que ce que les analystes avaient prévu, mais surtout, c’est plus que son rival et plus grand détaillant au monde, Walmart, qui devrait annoncer un chiffre d’affaires de 712 milliards de dollars à la fin du mois.