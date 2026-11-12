Amazon accélère en Belgique : commandez à 15 h, livraison avant 22 h

Amazon intensifie la concurrence en matière de livraisons rapides en Belgique. Désormais, les clients de Bruxelles et de ses environs peuvent passer commande jusqu’à 15 heures et recevoir leur colis le soir même. Tout cela grâce à un nouveau centre de distribution situé à Puurs.

Nouveau centre de distribution

Désormais, toute personne résidant à Bruxelles et dans ses environs qui passe une commande sur Amazon.com.be avant 15 h peut s’attendre à la recevoir chez elle le jour même, entre 18 h et 22 h. Ce nouveau service de livraison le jour même s’applique à des centaines de milliers de produits, notamment des appareils électroniques, des produits de beauté, des articles ménagers, des livres, des aliments pour animaux et des produits pour bébés. La disponibilité dépend de la région et de la capacité opérationnelle.

Pour permettre ces livraisons rapides, Amazon ouvre un nouveau centre de distribution à Puurs, spécialement dédié aux livraisons le jour même. En stockant les produits plus près des consommateurs, la boutique en ligne peut traiter et livrer les commandes plus rapidement.

« Ce n’est qu’un début »

Yannick Van Heers, directeur national d’Amazon Belgique : « Nous lançons ce service dès à présent à Bruxelles et dans ses environs, mais ce n’est qu’un début. » Amazon laisse ainsi entrevoir une extension géographique future, sans toutefois dévoiler de plans concrets pour l’instant.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement de plus d’un milliard d’euros annoncé l’année dernière par Amazon pour la période 2025-2027, visant à développer son infrastructure logistique et à renforcer sa position sur le marché belge.