Découvrez les 28 intervenants de la RetailDetail Night 2026



Lieven Vanlommel, Foodmaker













RD Night – modèle de présentation – INTI

Rien van den Bosch, GS1 (Photo A Delsoir) / Shutterstock.com

Shutterstock.com / Jean-Philippe Blerot, Carrefour













Davy Van Raemdonck, YouGov





















Dans une semaine, c’est le grand jour : la RetailDetail Night annuelle, le 19 novembre au pied de l’Atomium. Une soirée festive avec de nombreuses figures incontournables et une foule de nouveaux visages. Qui ? Découvrez ici tous les intervenants…

28 intervenants en une seule journée

Comment le commerce de détail européen se prépare-t-il à affronter Temu, Shein et TikTok Shop ? Dans quels domaines l’intelligence artificielle fait-elle vraiment la différence aujourd’hui ? Et quels innovateurs réécrivent les règles du jeu ? La RetailDetail Night apporte les réponses, avec un débat de haut vol, trois conférences thématiques, des discours d’ouverture inspirants et la remise des prix les plus prestigieux de l’année dans le secteur du commerce de détail. Plus de 90 % des billets ont déjà été vendus.

À partir de 17 h 45, Gino Van Ossel vous fera découvrir, comme le veut la tradition, son bilan annuel du secteur de la distribution. Découvrez ensuite les lauréats des prix « Folder de l’Année » et « Mollie Retailer of the Year Belgium ». Lieven Vanlommel, fondateur de Foodmaker, prononcera un discours exclusif sur ses trente années d’entrepreneuriat, avec tous ses succès et ses revers. Chaque participant recevra en outre son nouveau livre en cadeau.

Lors de la table ronde intitulée «Supériorité chinoise ou opportunité européenne ?», quatre personnalités éminentes du commerce de détail belge croiseront le fer : Pascal De Greef (Comeos), Olivier Van den Bossche (MediaMarkt), Peter De Sutter (e5) et Steven Van den Bossche (Hermie). Un débat sur la compétitivité, l’innovation et l’avenir du commerce européen.

Du piratage de l’IA aux promotions intelligentes

Dès 13 heures, les visiteurs pourront choisir parmi trois pré-événements parallèles. Lors de la session « AI in Retail », le hacker éthique Inti De Ceukelaire montrera à quel point les agents IA sont vulnérables à la manipulation. Wonderful démontrera, à l’aide de données réelles issues de la pratique, comment les agents IA créent de la valeur, Carrefour partagera ses expériences en matière de transformation numérique et Taglayer montrera comment l’IA renforce la conversion et la personnalisation.

Le programme « Category Management » remet en question la dépendance des détaillants et des fabricants vis-à-vis des promotions. Des experts de YouGov, Mars Petcare, Promology, GS1 BeLux et Bonduelle, entre autres, examinent comment des données de meilleure qualité, des stratégies de rayonnage plus intelligentes et la collaboration conduisent à une croissance durable des catégories.

La session « Gamechangers » mettra à l’honneur les innovateurs. De l’approche des prospectus axée sur les données de Pro-mailing et Sirius Insights à la collaboration en matière de partage de données entre Impaqtr et Perfetti Van Melle. Les parcours de croissance ambitieux de Belchicken et de la marque d’aliments pour chiens Gutsy sont également au programme. Kringwinkel montrera quant à lui comment l’économie circulaire et l’emploi social forment ensemble un modèle de distribution évolutif.

RetailDetail Night allie ainsi contenu et inspiration à un dîner festif autour de tables rondes de dix personnes et à de nombreuses opportunités de réseautage. L’accès à un pré-événement de votre choix est inclus dans chaque billet.