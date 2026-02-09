Amazon rattrape-t-il Bol aux Pays-Bas ?

En décembre, Amazon a dépassé Bol en termes de volume de recherche aux Pays-Bas. Le géant américain est également de plus en plus visible dans les carrousels de produits de Google. La position dominante de Bol est-elle menacée ?

Carrousels de produits sur manège

Les investissements réalisés depuis des années par Amazon dans les moteurs de recherche commencent à porter leurs fruits, selon une analyse de la plateforme de données Productrise. En suivant plus d’un million de produits dans les résultats de recherche néerlandais, la plateforme constate que depuis octobre 2025, Amazon apparaît de plus en plus souvent dans les blocs d’achat organiques.