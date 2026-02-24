HEMA fête ses 100 ans : le parcours mouvementé d’un magasin populaire devenu géant de la distribution

Ce qui a commencé en 1926 sous le nom de ‘Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam’ est devenu une chaîne de magasins emblématique. Aujourd’hui, exactement un siècle plus tard, après une série de guerres, de rachats et de crises financières, HEMA reste fidèle à sa réputation de « grand magasin pour le peuple ».

Le cousin pauvre/riche de De Bijenkorf

Saviez-vous que HEMA était littéralement le cousin de De Bijenkorf ? H.E.M.A. – qui s’écrivait alors avec des points, car son nom complet était Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam – a été fondée en 1926 par Arthur Isaac et Leo Meyer, comme un modeste magasin à prix uniques dans la Kalverstraat à Amsterdam. Le magasin devait être une alternative abordable aux grands magasins chics tels que De Bijenkorf, destinés à la classe ouvrière.