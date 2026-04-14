La grève chez Bpost met le retail sous pression : les flux de retour reprennent

(mis à jour) Les grèves chez Bpost commencent à perturber la logistique du commerce en ligne : dans de nombreux magasins, la capacité de stockage a atteint ses limites, car les colis retournés n’étaient pas collectés. Aujourd’hui, la poste a repris la collecte des colis retournés.

Limite opérationnelle atteinte

Dans les kiosques à journaux, mais aussi dans les magasins de quartier et de nuit qui servent de points de retrait pour le commerce électronique, les cartons s’empilaient. « On ne tiendra plus que deux jours tout au plus », se lamentaient des gérants auprès de HLN hier. Mais les grèves chez Bpost se poursuivent …