[Analyse] Le marché du luxe retrouve son équilibre, mais les clients recherchent plus que le statut social

Après une année 2025 difficile, le marché mondial du luxe se stabilise progressivement cette année, mais les consommateurs changent radicalement. Le luxe est moins une question de possession et de statut social, et de plus en plus une question de sens, d’expérience et de pertinence personnelle. C’est ce qui ressort de la dernière mise à jour de printemps du rapport sur le luxe de Bain.

Un nouveau rythme

En 2025, les dépenses mondiales consacrées au luxe ont atteint 1 443 milliards d’euros. Pour 2026, Bain & Company prévoit un total compris entre 1 440 et 1 470 milliards d’euros, soit une croissance de 0 à 2 % à taux de change constants. Le marché des biens de luxe personnels, tels que la mode, les bijoux, les montres, la maroquinerie et les produits de beauté, avait encore reculé de 2 % l’année dernière à taux de change courants, pour s’établir à 358 milliards d’euros. Cette année, Bain table sur une reprise de 2 à 4 %, pour atteindre 365 à 373 milliards d’euros.