Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Blokker poursuit son expansion avec deux nouveaux magasins

icon
Général29 juin, 2026

Pour la première fois cette année, Blokker ouvre de nouveaux magasins : le 1er juillet, deux nouveaux points de vente verront le jour à Den Bosch et à Klazienaveen (Drenthe). L’enseigne affirme être constamment à la recherche de nouveaux emplacements.

Recherche d’emplacements

Les deux nouveaux points de vente sont des magasins en propre, confirme un porte-parole à RetailTrends. « Nous sommes en contact permanent avec des propriétaires immobiliers et à la recherche de bons emplacements. » Afin de donner davantage de corps à son expansion, la chaîne a récemment appelé les consommateurs à proposer des emplacements appropriés. On ne sait pas encore si d’autres points de vente verront le jour cette année.

En savoir plus sur... Général
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail