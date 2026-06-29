Blokker poursuit son expansion avec deux nouveaux magasins

Pour la première fois cette année, Blokker ouvre de nouveaux magasins : le 1er juillet, deux nouveaux points de vente verront le jour à Den Bosch et à Klazienaveen (Drenthe). L’enseigne affirme être constamment à la recherche de nouveaux emplacements.

Recherche d’emplacements

Les deux nouveaux points de vente sont des magasins en propre, confirme un porte-parole à RetailTrends. « Nous sommes en contact permanent avec des propriétaires immobiliers et à la recherche de bons emplacements. » Afin de donner davantage de corps à son expansion, la chaîne a récemment appelé les consommateurs à proposer des emplacements appropriés. On ne sait pas encore si d’autres points de vente verront le jour cette année.