Galeria à nouveau en danger : crédit d’urgence et nouvelles fermetures

Grâce à une nouvelle ligne de crédit, Galeria gagne du temps pour entamer une nouvelle phase de redressement. La chaîne allemande de grands magasins se prépare toutefois à prendre des mesures supplémentaires au sein de son réseau de magasins. Selon le copropriétaire Bernd Beetz, la situation reste tendue malgré ce financement.

Réexamen du réseau

Le financement provient de l’investisseur et spécialiste américain du redressement Gordon Brothers, qui reçoit les stocks de Galeria en garantie. Les négociations se sont éternisées pendant des semaines, rapporte FashionUnited. Un rapport du cabinet de conseil AlixPartners sur la situation économique du détaillant a constitué une condition préalable à l’octroi du financement.