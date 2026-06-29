Du trafic d’enfants sur Vinted ? Les autorités françaises ouvrent une enquête

Vinted et les autorités françaises enquêtent sur des annonces suspectes publiées sur la plateforme. Ces derniers jours, des captures d’écran d’annonces qui sembleraient faire référence à un trafic d’enfants ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais est-ce vrai ou s’agit-il de fake news?

Vinted ne trouve aucune preuve

Sur TikTok, Instagram, Reddit et X, des captures d’écran de dizaines d’annonces, principalement pour des jouets, font leur apparition. Les descriptions contiennent des détails surprenants, tels que l’âge, la taille, le sexe ou la race. Les prix – par exemple, un ours en peluche à 31 000 euros – et des termes tels que « en bonne santé » ou « obéissant » font également froncer les sourcils. Il s’agirait de messages codés émis par des trafiquants d’enfants pédophiles, selon les publications sur les réseaux sociaux.

Cette polémique a entre-temps conduit à une réaction en France. Les autorités ont signalé ces annonces à Pharos, le centre national de signalement des contenus illégaux en ligne, et ont ouvert une enquête préliminaire. Vinted a également lancé une enquête sur les annonces en question. « Après une enquête approfondie, nous n’avons trouvé aucune preuve permettant d’établir un lien entre ces annonces et des activités criminelles. Les rumeurs reposent sur un malentendu concernant le fonctionnement de notre plateforme », conclut la plateforme.

« L’âge mentionné dans ces annonces fait référence à la tranche d’âge à laquelle le jouet est destiné – à l’instar de l’étiquette d’âge figurant sur l’emballage des jouets – et non à un enfant. Si vous voyez une annonce qui vous inquiète sincèrement, signalez-la afin que notre équipe de sécurité puisse l’examiner », tente d’apaiser Vinted.

Des provocations délibérées ?

Ce n’est pas la première fois qu’une place de marché en ligne est confrontée à ce genre d’allégations. En 2020, une controverse similaire avait éclaté autour de Wayfair, lorsque des utilisateurs sur les réseaux sociaux avaient associé des annonces de meubles haut de gamme portant des prénoms féminins à des activités criminelles présumées. Après enquête, ces allégations se sont révélées infondées. Vinted avait déjà fait l’objet d’accusations similaires en 2023, qui provenaient alors principalement de milieux d’extrême droite adeptes des théories du complot.

Entre-temps, Vinted constate que des « annonces sont délibérément falsifiées pour attiser la polémique » et que les vendeurs d’articles plus onéreux sont accusés et insultés. D’autres membres se livrent quant à eux à une chasse aux auteurs présumés, à l’aide d’annonces pièges ou de menaces. Vinted déclare : « Bien que nous comprenions les préoccupations qui sous-tendent ces agissements, ce type de comportement s’apparente à de l’intimidation, il nous complique la tâche pour modérer efficacement la plateforme et peut entraver les véritables enquêtes, mettant ainsi les membres en danger. »

Ces accusations interviennent alors que Vinted est en pleine expansion. L’entreprise a récemment levé 880 millions d’euros via une vente secondaire d’actions, ce qui porte sa valorisation à 8 milliards d’euros. Par ailleurs , Vinted étend ses activités à de nouveaux marchés, dont l’Australie.