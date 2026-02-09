Anvers mise sur un « Meir vivant » avec des espaces verts et de la place pour les piétons

Le Meir à Anvers sera doté de larges passages, d’espaces verts propices à la détente et d’une séparation claire entre les piétons, les cyclistes et les fournisseurs. Le collège échevinal a approuvé le concept vendredi, après les critiques formulées par les commerçants.

De la critique au compromis

Le Meir, le cœur commercial d’Anvers, est à la veille d’une métamorphose à grande échelle. Vendredi, le collège échevinal a donné son feu vert au concept de réaménagement, qui prévoit non seulement de moderniser les infrastructures et les égouts obsolètes, mais aussi de transformer la rue en un lieu moderne, durable et international qui attirera le public. Les piétons disposeront de plus d’espace pour flâner, tandis que des zones vertes et un nouveau plan d’éclairage créeront une atmosphère plus agréable, tant pendant la journée que le soir.