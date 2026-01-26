Bol lance une fonction de recherche visuelle

Comme de plus en plus d’acheteurs commencent leur recherche à partir d’une image plutôt que d’un terme de recherche, la boutique en ligne Bol d’Ahold Delhaize mise sur de nouvelles fonctionnalités d’IA qui transforment l’inspiration visuelle en achats.

Disponible dans l’application

Grâce à la nouvelle fonctionnalité Spot & Shop, les utilisateurs peuvent télécharger une photo ou une capture d’écran dans l’application bol pour obtenir immédiatement des résultats pertinents. Les consommateurs peuvent ainsi retrouver rapidement des produits qu’ils ont vus dans la rue ou chez des amis, ou qu’ils ont découverts sur Instagram ou TikTok.

La technologie derrière Spot & Shop utilise l’apprentissage automatique pour analyser l’image, reconnaître le produit et enfin le trouver dans le catalogue de produits de bol. Lorsque les clients prennent ou téléchargent une photo via l’icône photo dans la barre de recherche, ils obtiennent ensuite des résultats pertinents, complétés par des filtres, des prix et des informations sur les produits.

En outre, bol a également assuré l’intégration de la dernière technologie d’IA d’Apple, « Visual Intelligence ». Ici aussi, après avoir pris une photo, les utilisateurs voient s’afficher dans un onglet séparé toutes les correspondances de produits pertinentes de bol.

Spot & Shop est désormais disponible dans l’application bol aux Pays-Bas et en Belgique, en néerlandais et en français. Bol s’attend à ce que la part de la recherche visuelle continue de croître fortement dans les années à venir.