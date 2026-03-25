Bol permet à ses clients de payer leurs achats sur d’autres boutiques en ligne

Bol ouvre sa technologie de paiement à d’autres boutiques en ligne. Après une phase pilote, bol.checkout est désormais utilisé par plus de 300 boutiques en ligne, où les clients peuvent régler leurs achats via leur compte Bol. L’accès sera ensuite étendu aux boutiques qui ne sont pas partenaires de Bol.

Au-delà de sa propre plateforme

Selon Bol, le fait de payer dans un environnement familier réduit les frictions, ce qui augmente le taux de conversion et la satisfaction client. Les boutiques en ligne peuvent ainsi s’appuyer sur un processus de paiement que des millions de consommateurs connaissent déjà, explique la plateforme. Les entrepreneurs peuvent choisir parmi des options de paiement connues telles que iDEAL et le paiement différé.

Le déploiement a commencé auprès des partenaires commerciaux, mais Bol rendra ensuite le service accessible aux boutiques en ligne qui ne vendent pas via la plateforme de commerce électronique. L’entreprise franchit ainsi une nouvelle étape dans la mise à disposition de sa propre technologie en dehors de son environnement. Des intégrations avec WooCommerce et Magento sont déjà disponibles aujourd’hui, d’autres suivront.

Joris Scheepers, directeur de la publicité et des nouvelles activités chez bol, explique que l’entreprise investit depuis 27 ans dans une expérience d’achat rapide, facile et sans souci pour des millions de clients. La fiabilité est au cœur de cette démarche, car elle fidélise les clients et permet aux entrepreneurs de s’appuyer sur une plateforme stable et cohérente.