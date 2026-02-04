Bruxelles, la ville la plus fréquentée, Louvain, la ville commerçante la plus riche de Belgique

Saviez-vous que Roulers est un joyau caché pour le shopping ? Et que Louvain attire encore plus de consommateurs aisés que Knokke ? En d’autres termes, il vaut la peine de regarder au-delà des métropoles commerciales classiques que sont Bruxelles et Anvers, comme le montre un nouveau rapport.

Grand ne signifie pas nécessairement riche

Certes, Anvers et Bruxelles continuent de donner le ton. Anvers possède la plus grande zone commerciale avec 2 123 magasins, tandis que Bruxelles compte la rue commerçante la plus fréquentée : la Rue Neuve, où passent en moyenne 267 000 piétons par semaine. C’est ce qui ressort d’une analyse des 20 plus grands centres-villes belges par RetailSonar.