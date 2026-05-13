CCV from Fiserv : un partenaire de paiement fiable doté d’une expertise locale

Mathieu Derez, CCV chez Fiserv







(Publireportage) Dans un monde en mutation, les détaillants ont besoin d’un partenaire de paiement qui allie stabilité et confiance à une valeur ajoutée. Un partenaire capable de s’adapter intelligemment à toutes les nouvelles évolutions financières. CCV dispose de tous les atouts nécessaires pour cela, explique Mathieu Derez de CCV from Fiserv.

Un partenaire proactif

Le terme « trafic de paiement » recouvre bien plus que ce que son nom laisse supposer. « Aujourd’hui, les détaillants attendent bien plus que le simple traitement des paiements », explique Mathieu Derez, responsable du service client chez CCV from Fiserv. « Le prix reste important, mais ce n’est plus le facteur déterminant. Ce qui compte, c’est la stabilité, l’évolutivité et surtout la valeur ajoutée que vous offrez. Pensez aux données, aux informations et aux intégrations qui aident les détaillants à mieux comprendre et piloter leur activité. Nous voulons contribuer à la croissance de nos clients grâce à la technologie, aux données et aux intégrations. C’est ainsi que nous passons du statut de fournisseur à celui de partenaire proactif. »

Le support joue un rôle majeur

Le support est essentiel dans tout cela. « Le support est souvent sous-estimé au début d’une collaboration, mais il est déterminant à long terme », remarque Mathieu Derez. « À quel point est-il facile de travailler ensemble ? C’est quand quelque chose ne va pas que l’on remarque vraiment la différence. On veut alors pouvoir compter sur un partenaire local qui est joignable et réactif. »

« Nous passons du statut de fournisseur à celui de partenaire de paiement proactif. »

CCV met avec succès en avant son assistance locale. « C’est un atout important qui nous permet de nous démarquer des autres acteurs », confirme-t-il. « En Belgique, tout repose sur la confiance et la proximité. Les clients veulent se sentir écoutés dans leur propre langue et ne pas être considérés comme un simple numéro. En même temps, la flexibilité est importante : certains clients préfèrent un contact personnel, d’autres souhaitent justement être aidés rapidement via des outils ou le libre-service. Cette combinaison est essentielle et c’est précisément là que nous faisons la différence par rapport aux autres prestataires. »

Une expertise locale

Cet ancrage local n’est pas un concept vide de sens. « C’est surtout auprès des grandes chaînes de distribution et des partenaires que l’on constate que l’expertise locale fait une grande différence en termes de rapidité et d’efficacité », explique Mathieu Derez. « L’assistance aux détaillants et aux partenaires est fondamentalement différente de celle destinée aux petits entrepreneurs, notamment en raison de l’échelle et de la complexité de leur environnement de paiement. En Belgique, les moyens de paiement locaux tels que Bancontact, Payconiq ou les chèques-repas jouent un rôle crucial. Pour les acteurs internationaux sans expertise belge, cela est moins évident. Nous disposons de contacts locaux et de connaissances en interne, ce qui nous permet d’intégrer rapidement et correctement ces moyens de paiement dans leurs systèmes. C’est plus difficile à organiser à distance. »

« Une combinaison de technologie intelligente et d’expertise humaine. »

« De plus, le paiement ne s’arrête plus à la caisse. Les détaillants veulent permettre à leurs clients de payer à tout moment du parcours client. En magasin, en ligne et via des solutions sans personnel telles que les bornes de recharge ou les terminaux en libre-service dans les parkings. Il ne s’agit donc pas de solutions standard, mais d’intégrations sur mesure qui relient de manière transparente des centaines ou des milliers de points de contact à leur propre logiciel. »

Technologie intelligente et expertise humaine

L’IA favorise l’efficacité et la rapidité… à condition qu’elle soit au service du client. « Si l’IA facilite les choses, c’est une grande valeur ajoutée », constate Mathieu Derez. « L’avenir réside dans la combinaison de la technologie intelligente et de l’expertise humaine. »