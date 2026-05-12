Wingzz China : comment la Chine remet la pendule du retail européen à l’heure

Parfois, en voyage, on ne découvre pas tant de nouveautés, mais on se rend soudain compte qu’on est à la traîne chez soi. La Chine est l’un de ces endroits. Quiconque se promène aujourd’hui à Shanghai, Shenzhen ou Hangzhou ne voit pas une utopie futuriste, mais constate que le commerce de détail évolue à un rythme différent. C’est une vitesse qui gagne désormais l’Europe, en quatre étapes parfaitement synchronisées.

Le temps passe plus vite

Combien de temps un consommateur est-il encore prêt à attendre ? À quelle vitesse un produit devient-il une histoire, et une histoire une vente ? Quel est le rapport entre les données et la transaction ? En Chine, l’horloge du commerce de détail tourne plus vite, et c’est précisément pour cela qu’en Europe, nous sommes à l’aube de quelque chose de bien plus grand qu’une nouvelle vague de colis bon marché. C’est ce que remarquent Jorg Snoeck, fondateur de RetailDetail, et Maarten Leyts (Trendwolves) alors qu’ils préparent sur place le voyage d’inspiration Wingzz (du 7 au 13 septembre).

Joybuy s’installe en Europe. RedNote prépare son offensive internationale dans le commerce électronique avec Redshop. Shein et Temu sont désormais des noms incontournables dans le débat sur le retail européen. Les marques automobiles chinoises sont déjà là, et d’autres vont suivre. Mais ceux qui continuent de résumer tout cela par « la Chine arrive avec des produits bon marché » passent à côté de l’essentiel. Bien que ce soit vrai, une vague bien plus dangereuse se profile : des produits de qualité, présentés sous forme de divertissement, avec une logistique ultra-rapide et vendus via les réseaux sociaux.

Étape 1 : repousser les limites de la logistique

En Europe, nous avons longtemps considéré le commerce électronique comme une version plus efficace de la vente par correspondance. Vous savez ce dont vous avez besoin, vous le cherchez, vous comparez, vous achetez, puis vous attendez. Parfois un jour, parfois une semaine. Si le service de livraison indique qu’il passera « entre 8 h et 18 h », nous trouvons cela encore plus ou moins normal. Mais cette patience a ses limites : Joybuy, la branche européenne de vente en ligne de JD.com, a été officiellement lancée en mars en Europe occidentale. La plateforme se positionne non seulement sur le prix, mais surtout sur la rapidité, l’assortiment de marques et son propre modèle de vente au détail et de logistique.

Joybuy n’est pas une place de marché classique, mais transpose la logique chinoise en Europe : des stocks stratégiquement placés, un contrôle logistique propre, des entrepôts, une distribution locale et une livraison le jour même ou le lendemain dans les grandes villes. JoyExpress, le service logistique qui soutient Joybuy, opère, selon JD.com, à partir de plus de soixante entrepôts et dépôts en Europe.

En Chine, la logistique n’est pas l’envers du décor du commerce de détail, c’est du marketing : la promesse « commandé aujourd’hui, livré aujourd’hui » rend l’achat plus intuitif et plus facile. Si la livraison semble immédiate, la décision d’achat devient moins importante. Et plus la décision d’achat est mineure, plus le pouvoir du contenu est grand. En Chine, on le constate partout : le parcours client commence par des recommandations et du contenu sur les réseaux sociaux, et non par l’attente que le consommateur « recherche » quelque chose.

Étape 2 : rendre l’achat social

Un consommateur n’ouvre pas Douyin (TikTok) pour acheter une crème de jour, un manteau, un robot de cuisine ou un en-cas, mais pour se divertir. Le produit est toutefois intégré à ce divertissement. Xiaohongshu, de plus en plus souvent appelé RedNote à l’international, n’est pas non plus une simple plateforme sociale en Chine. C’est à la fois une source d’inspiration, un moteur de critiques, un moteur de recherche, un magazine lifestyle, une communauté et une rue commerçante. Les utilisateurs y viennent pour trouver des réponses. Ce produit est-il bon ? Est-ce qu’il correspond à mon mode de vie ? Est-ce que des gens comme moi l’utilisent aussi ? Que disent les autres ? À quoi cela ressemble-t-il dans une vraie salle de bain, une cuisine, un sac à main ou une chambre de bébé ?

RedNote prépare actuellement sa plateforme de commerce électronique transfrontalière, Redshop. Selon des informations récentes, la première phase se concentrera sur un groupe sélectionné de vendeurs et, entre autres, sur des produits artisanaux et triés sur le volet. Cela semble moins spectaculaire que Temu, mais c’est peut-être plus important d’un point de vue stratégique. RedNote peut apprendre à l’Europe que la confiance ne repose plus uniquement sur la notoriété de la marque, mais sur la preuve sociale.

Les détaillants européens excellent dans la création de marques, mais continuent de le faire de manière « descendante ». En Chine, les marques ne cherchent pas seulement à atteindre les consommateurs via un trafic externe coûteux, mais aussi à les attirer au sein de leurs propres groupes, chats, mini-programmes, programmes de fidélité et canaux de service. Pop Mart, connu pour ses figurines Labubu, compte sur WeChat plus de 800 groupes officiels avec plus de 100 000 utilisateurs, ainsi que plus de 150 000 groupes de fans non officiels. Sur Douyin (TikTok), la marque compte 22,34 millions d’abonnés et de groupes de discussion. Ce n’est pas une simple « communauté sympa », c’est à la fois de la distribution, de la fidélisation, des études de marché, du service client et de la vente.

Étape 4 : des données froides pour une expérience chaleureuse

Cela nous amène aux données. Car derrière toute cette fluidité d’apparence élégante se cache bien sûr une machine implacable. Selon le rapport, le suivi en temps réel est crucial sur les plateformes de commerce social chinoises : le suivi des événements enregistre des actions telles que les vues de produits, les ajouts au panier, les paiements, les listes de souhaits et les partages sur les réseaux sociaux ; des codes QR traçables suivent les interactions et les comportements ; les menus et les recommandations peuvent être ajustés en temps réel.

Cela peut sembler froid, mais le résultat est souvent perçu comme plus chaleureux par le consommateur. La recommandation est plus pertinente. Le livestream est mieux adapté. La promotion arrive au bon moment. Le vendeur sait de quoi vous parlez. Le paiement est plus accessible. La livraison est plus rapide. Le service est plus personnalisé. C’est là tout le paradoxe du commerce de détail chinois : en coulisses, tout est extrêmement automatisé, mais en façade, l’expérience semble souvent plus humaine et plus directe que ce que nous proposons en Europe dans le domaine du numérique.

En résumé : une menace globale et plus subtile

La vague qui s’annonce comporte donc plusieurs facettes. D’abord le prix. Puis la rapidité. Ensuite la qualité. Puis l’influence sociale. Enfin : un changement dans les attentes des consommateurs. Demain, le consommateur s’attendra à ce que l’inspiration, le conseil, le paiement, la livraison et le service ne forment qu’un seul et même processus fluide.

C’est aussi pourquoi l’arrivée des acteurs chinois en Europe semble aujourd’hui différente de ce qu’elle était il y a dix ans. À l’époque, nous nous intéressions surtout aux casseurs de prix pratiquant le dropshipping, comme AliExpress et Wish. Aujourd’hui, l’offre est plus complète : des plateformes intégrant logistique, contenu, données et design.

Avec Wingzz China, nous n’allons donc pas nous émerveiller devant des gadgets ou des bizarreries, mais nous allons examiner les véritables mécanismes du commerce de détail. Et peut-être plus important encore : ceux qui nous rejoindront sentiront à quelle vitesse la « nouveauté » peut devenir la norme. La Chine fait avancer l’horloge du commerce de détail européen. La question n’est pas de savoir si nous pouvons arrêter cette horloge. La question est de savoir si nous apprendrons à temps à lire l’heure qu’il est.

Réservez du 7 au 13 septembre 2026 et rejoignez RetailDetail pour le Wingzz Retail Tour avec des dizaines d’autres responsables du commerce de détail du Benelux.