RetailDetail lance Re-tales : « Plus qu’un simple publireportage. Un dialogue avec le secteur »

Re-tales est le nouveau format approfondi de RetailDetail : un article rédactionnel consacré à un thème d’actualité dans le secteur de la distribution, complété par cinq publireportages exclusifs destinés aux marques qui souhaitent mettre en avant leur expertise à travers une véritable étude de cas client.

Crédible et pertinent

Comment ça marche ? RetailDetail rédige une analyse rédactionnelle approfondie sur un thème spécifique. Les annonceurs ajoutent une étude de cas client ou un témoignage concret : concret, crédible et en lien avec le thème. Ensemble, ces articles forment un dossier qui informe, inspire et positionne les marques participantes. Le fait que ces études de cas apparaissent aux côtés d’un journalisme indépendant leur confère une autorité et un contexte que la publicité pure ne peut offrir.

Les dossiers Re-tales apparaissent dans un bloc identifiable sur le site web de RetailDetail (le dossier Retaildesign actuellement en ligne sur la page d’accueil en est un exemple) et sont promus via des newsletters et les réseaux sociaux auprès de l’ensemble du public du commerce de détail. Chaque édition dispose exactement de 5 publireportages. Les emplacements sont attribués par ordre d’arrivée des demandes. Au programme pour les mois à venir : la rentrée scolaire (fin juin), la franchise et l’innovation (fin septembre) et l’IA dans le commerce de détail (fin novembre).

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