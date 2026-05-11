Les coursiers à vélo s’unissent : Cargo Velo et De Fietskoerier deviennent les plus grands du pays

Cargo Velo, présent à Gand, Bruxelles et Anvers, rachète son concurrent anversois De Fietskoerier. Ensemble, ils forment désormais la plus grande entreprise de coursiers à vélo de Belgique, avec une cinquantaine de coursiers et un chiffre d’affaires prévu de plus d’un million d’euros.

De Fietskoerier disparaît

Fondée il y a 27 ans, De Fietskoerier est spécialisée dans les livraisons urgentes et les transports médicaux à Anvers et dans ses environs. Cargo Velo, jeune entreprise de quatorze ans, se concentre principalement sur la distribution urbaine à partir de hubs situés en périphérie. Les deux entreprises soulignent les avantages de la logistique à vélo dans les zones densément peuplées.

Cargo Velo, dirigée par l’ancien homme politique Willem-Frederik Schiltz, a récemment annoncé une augmentation de capital d’un million d’euros. À terme, la marque De Fietskoerier disparaîtra : tous les coursiers de l’entreprise rejoindront Cargo Velo.

Cinq millions de colis par an

Une étude de la Belgian Cycle Logistics Federation montre que les coursiers à vélo sont en moyenne 30 % plus rapides que les camionnettes en ville. La fusion devrait donc accroître encore l’efficacité de la distribution urbaine et renforcer la position de la logistique à vélo dans les zones urbaines.

Cette fusion intervient à un moment où le secteur des coursiers à vélo connaît une forte croissance. Selon les chiffres de la Belgian Cycle Logistics Federation, plus de cinq millions de colis ont été livrés à vélo en Belgique en 2024. Cela représente une augmentation de 70 % par rapport à 2023. Cargo Velo estime le potentiel à sept millions de colis.