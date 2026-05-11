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Écrit par Pauline Neerman
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La galerie marchande d’Alost a droit à une seconde chance

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Général11 mai, 2026

La galerie Pieter Van Aelst, située dans le centre commercial d’Alost, se voit offrir un nouvel avenir. Le promoteur immobilier Hans De Neef, également propriétaire de Dok Noord à Gand, souhaite moderniser la galerie et attirer de nouveaux commerçants.

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« D’après mes contacts, de nombreuses chaînes manifestent encore leur intérêt pour s’implanter à Alost. Il n’y avait donc aucun doute », déclare Hans De Neef au journal Het Nieuwsblad. L’homme d’affaires a racheté la galerie commerciale pour « un montant à huit chiffres », estimé entre 30 et 50 millions d’euros.

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