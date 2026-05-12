Le secteur du retail indépendant conclut un accord social axé sur le bien-être et la médiation des conflits

Un nouvel accord social a été conclu pour le commerce de détail indépendant en Belgique, concernant les commissions paritaires 201 et 202.01. Cet accord prévoit notamment huit week-ends libres garantis par an et la création d’une commission de médiation sociale.

Une commission pour désamorcer les conflits sociaux

Les organisations patronales et syndicales sont parvenues à un accord pour les quelque 109 000 employés permanents du commerce de détail, notamment dans les magasins de mode, d’électroménager et de meubles, les jardineries et les supermarchés indépendants. Les grandes chaînes de supermarchés indépendantes telles que Delhaize, Carrefour, Albert Heijn, Jumbo et Spar sont également concernées par cet accord.