eBay rejette froidement la proposition de GameStop : « Ni crédible, ni attrayante »

eBay rejette catégoriquement l’offre publique d’achat non sollicitée de la chaîne de jeux vidéo GameStop. Le conseil d’administration du site d’enchères américain qualifie cette offre de 55,5 milliards de dollars (51,5 milliards d’euros) de « ni crédible, ni intéressante ».

Un déséquilibre notable

La proposition de rachat était remarquable en raison du déséquilibre entre les deux entreprises. GameStop, connu pour ses magasins de jeux vidéo physiques, affichait au moment de l’offre une capitalisation boursière de près de 12 milliards de dollars américains (11,1 milliards d’euros). C’est près de quatre fois moins que la valeur d’eBay, qui opère à l’échelle mondiale dans les enchères en ligne et le commerce électronique.

Le président du conseil d’administration d’eBay, Paul Pressler, a fait savoir dans une lettre adressée à GameStop que l’offre avait été examinée en détail. « Nous sommes parvenus à la conclusion que votre proposition n’est ni crédible ni attrayante », a écrit Pressler.

Préoccupations financières et questions de leadership

eBay a exprimé plusieurs inquiétudes concernant le projet de rachat. GameStop, qui se trouvait encore en grande difficulté financière il y a quelques années, devrait lever la moitié du montant du rachat en émettant de nouvelles actions. Une banque se porterait garante d’un prêt de 20 milliards de dollars. eBay doute fortement que ce financement puisse aboutir et le qualifie de « très incertain ».

Par ailleurs, eBay émet des réserves quant à la structure organisationnelle et à la direction de GameStop. La chaîne de magasins de jeux vidéo est dirigée depuis quelques années par l’investisseur canadien Ryan Cohen. Ce dernier voit des synergies entre les magasins physiques de GameStop et les défis logistiques d’eBay, tels que la livraison et le retour des articles. eBay ne partage pas cette vision : dans sa lettre, Pressler souligne qu’eBay préfère rester indépendant afin de pouvoir croître et innover plus rapidement.

Une histoire mouvementée

En 2021, GameStop a fait la une des journaux du monde entier en tant que « meme stock », un phénomène boursier singulier : un groupe d’investisseurs particuliers, réunis via le forum en ligne Reddit, a fait grimper le cours de l’action GameStop à des sommets sans précédent. Cela a entraîné des pertes importantes pour plusieurs fonds spéculatifs qui avaient parié sur une baisse du cours. Près de 30 000 Néerlandais ont pris part à cette frénésie, souvent avec un succès mitigé.

Le rejet d’eBay marque un nouveau chapitre dans l’histoire mouvementée de GameStop. On ignore pour l’instant si l’entreprise présentera une nouvelle offre. Pour l’instant, eBay semble déterminé à suivre sa propre voie.