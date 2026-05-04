GameStop veut faire d’eBay un concurrent d’Amazon

Le détaillant américain de jeux vidéo GameStop surprend en lançant une offre publique d’achat non sollicitée sur eBay, le site d’enchères quatre fois plus grand que lui. Ryan Cohen, PDG de GameStop, y voit un potentiel d’importantes économies.

Réduire les coûts

GameStop propose 55,5 milliards de dollars (47,4 milliards d’euros) pour racheter la société de commerce électronique eBay. Le PDG Cohen souhaite soumettre cette offre directement aux actionnaires si le conseil d’administration d’eBay la rejette. « J’ai l’intention de faire d’eBay une entreprise valant des centaines de milliards de dollars », déclare-t-il au journal américain The Wall Street Journal. Selon lui, eBay doit devenir un véritable concurrent d’Amazon. GameStop détient déjà une participation d’environ 5 % dans eBay et affirme disposer des moyens nécessaires pour financer le rachat, même si eBay est beaucoup plus grand.

Selon la chaîne de jeux vidéo, le site d’enchères affiche des performances médiocres : « Au cours de l’exercice 2025, eBay a dépensé 2,4 milliards de dollars en ventes et en marketing, alors qu’il n’a gagné qu’un million d’acheteurs actifs nets (passant de 134 millions à 135 millions – soit une augmentation nette de moins de 0,75 %). GameStop réalisera 2 milliards de dollars d’économies de coûts sur une base annuelle dans les douze mois suivant la finalisation de l’acquisition », indique le communiqué de presse.

Controversé

Cohen souhaite économiser 1,2 milliard de dollars sur les ventes et le marketing : « Augmenter les dépenses ne conduit pas à une augmentation du nombre d’utilisateurs sur un marché où la notoriété de la marque est quasi universelle. » 300 millions de dollars pourraient être économisés sur le développement de produits et 500 millions de dollars sur les frais généraux et administratifs. Les quelque 1 600 magasins GameStop aux États-Unis pourraient offrir à eBay un réseau national pour le traitement des transactions et le commerce en direct.

Les analystes doutent toutefois qu’une acquisition soit une bonne affaire pour eBay : l’entreprise de commerce électronique se retrouverait en effet avec une lourde dette après la transaction. GameStop est en outre une entreprise controversée : la chaîne a connu de grandes difficultés pendant la pandémie de Covid et est ensuite devenue, en tant qu’« action meme », le jouet de la spéculation, les petits investisseurs faisant grimper le cours de l’action en réaction aux grands investisseurs qui misaient justement sur une baisse du cours.