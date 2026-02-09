Comment la famille Auchan se développe dans l’immobilier : de distributeur à promoteur

Le fondement de la puissante famille Mulliez, propriétaire d’Auchan, Leroy Merlin, Decathlon et bien d’autres enseignes ? La branche immobilière Ceetrus, qui gère un portefeuille d’environ 8 milliards d’euros dans onze pays et passe du statut de pilier discret à celui de moteur stratégique de croissance.

De gestionnaire à promoteur

La famille Mulliez mise pleinement sur l’immobilier pour diversifier ses sources de revenus, surtout maintenant que l’ère des hypermarchés est révolue. Alors que la branche immobilière Ceetrus gérait autrefois principalement des galeries commerciales à côté des hypermarchés, la division opère aujourd’hui comme un promoteur à part entière. Selon une analyse du magazine spécialisé FRS, l’accent est désormais mis sur les projets mixtes et le réaménagement urbain.