Decathlon s’installe chez Ikea aux Pay-Bays

À partir de l’année prochaine, Ikea louera environ 3 000 mètres carrés de son magasin de Hengelo (Pays-Bas) à Decathlon. D’abord, le magasin sera réaménagé : sa superficie sera réduite en raison de l’évolution des habitudes des clients et de la croissance du commerce en ligne.

Moins d’espace de vente nécessaire

Les travaux de rénovation chez Ikea Hengelo débuteront après l’été : le showroom sera conservé, tandis que le rayon des accessoires pour la maison sera réaménagé de manière plus compacte. L’espace libéré au rez-de-chaussée sera entièrement attribué à Decathlon. « Nous sommes connus pour notre gestion intelligente et efficace de chaque mètre carré, et nous appliquons cette approche également dans nos propres magasins », explique Sandra Schouten, directrice financière d’Ikea Pays-Bas.