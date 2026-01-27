« Des vendeurs malhonnêtes pratiquent des prix abusifs pour les marques maison sur Bol et Amazon »

Des vendeurs sur Amazon et Bol vendent des produits de marque propre, notamment Ikea, Action et Lidl, à des prix exorbitants. Bien que cette pratique perdure depuis des années, les plateformes concernées affirment qu’il leur est difficile d’y remédier.

Les vendeurs peuvent fixer librement leurs prix

Sur les places de marché de Bol et Amazon, des centaines d’articles de marque propre sont proposés à des prix parfois dix fois supérieurs au prix d’origine. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par le journal néerlandais De Telegraaf. Le nettoyant pour salle de bain Superfinn d’Action coûte 9,99 euros sur Bol, soit plus de neuf fois son prix d’origine de 1,14 euro. Un aspirateur à main Silvercrest qui coûte 24,99 euros chez Lidl est proposé à 40 euros sur Bol. Sur Amazon, le journal a trouvé une multiprise de la marque Ikea Koppla à 36,50 euros, alors qu’elle ne coûte que 19,99 euros dans le magasin d’ameublement.

Selon l’association néerlandaise des consommateurs, cette forme d’« arnaque et de tromperie » n’est pas nouvelle : le problème est connu depuis des années. Mais il n’y a pas grand-chose à faire : les vendeurs sur ces plateformes sont libres de fixer leurs propres prix. Les consommateurs qui paient malgré tout ces prix exorbitants le font sous leur propre responsabilité.

« En principe, les partenaires commerciaux de Bol sont entièrement libres de fixer leurs propres prix de vente. Néanmoins, nous estimons qu’il est important de protéger les clients contre des prix déraisonnablement élevés. C’est pourquoi nous intervenons lorsque cela s’avère nécessaire », réagit Bol. Le détaillant affirme améliorer ses algorithmes, ce qui représente toutefois une tâche considérable avec 45 000 partenaires et plus de 51 millions de produits. Amazon examine la question.