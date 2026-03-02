eBay supprime 800 emplois en faveur de l’intelligence artificielle

eBay supprime environ 800 emplois, soit 6 % de ses effectifs. La plateforme de vente d’articles d’occasion, qui détient également 2ememain, souhaite se concentrer davantage sur l’intelligence artificielle et d’autres priorités stratégiques.

Dans tous les départements

eBay affirme vouloir réinvestir dans l’entreprise et mieux aligner sa structure sur ses « priorités stratégiques », rapporte CNBC. La réorganisation toucherait toutes les branches de l’entreprise, mais on ne sait pas encore quand les licenciements auront lieu ni où exactement. Le spécialiste de la vente d’occasion examine, selon ses propres dires, les chevauchements de fonctions, les besoins opérationnels et les priorités futures.