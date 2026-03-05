Gand offre ses commerçants des conseils gratuits en matière d’accessibilité

À Gand, un projet ambitieux vise à rendre les commerces et les établissements horeca plus accessibles. Dans une ville où les bâtiments historiques constituent souvent un obstacle, cette approche s’avère non seulement sociale, mais aussi économiquement pertinente.

Une ville inclusive comme atout

Avec l’aide du centre d’expertise flamand Inter, la ville de Gand a déjà recensé 200 commerces. La moitié d’entre eux sont actuellement accessibles aux personnes handicapées, et à peine un quart disposent de toilettes accessibles. Bram Van Braeckevelt, échevin de l’Égalité des chances, souligne l’importance de cet effort : « Nous voulons faire de Gand la ville la plus inclusive au monde, et pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde a droit à une place à table . »

Dans une ville comme Gand, où les rues étroites et les bâtiments anciens sont la norme, l’accessibilité n’est pas une évidence. Pourtant, les entrepreneurs locaux prouvent que c’est possible. De petites adaptations peuvent souvent faire une grande différence. Knol&Kool, une combinaison de magasin et de restaurant, a par exemple abaissé le comptoir et adapté les toilettes.

L’échevine de l’Économie, Sofie Bracke, considère également l’accessibilité comme une opportunité : « Un établissement horeca accessible n’est pas seulement un service rendu au client, mais aussi un atout pour le commerçant. » Ainsi, une entrée sans seuil est précieuse non seulement pour les utilisateurs de fauteuils roulants, mais aussi pour les personnes avec des béquilles, les familles avec des poussettes et même les touristes avec des valises à roulettes.

La ville de Gand offre désormais des conseils gratuits aux commerçants qui ont des projets de construction ou de rénovation. Les mesures d’accessibilité peuvent ainsi être prises en compte dès la phase de conception, ce qui est souvent moins coûteux et plus efficace que de procéder à des adaptations a posteriori. La ville avait déjà lancé une initiative proposant des rampes d’accès gratuites pour les magasins et les établissements horeca. Les commerçants qui souhaitent adapter leur magasin peuvent s’adresser aux experts municipaux en matière d’accessibilité.