Hema et Jumbo lancent une campagne promotionnelle commune

Avec une première campagne organisée conjointement aux Pays-Bas, Hema et Jumbo montrent comment elles peuvent se renforcer mutuellement. Van Eerd Retail, propriétaire des deux chaînes, promet d’autres initiatives similaires à court terme.

Surprendre davantage les clients

Hema et Jumbo lancent cette semaine une promotion commune : à partir du mercredi 8 avril, les clients recevront dans l’application de l’une des chaînes un bon d’achat numérique de 5 euros qu’ils pourront utiliser dans l’autre chaîne. Cette action permet ainsi aux acheteurs de découvrir l’assortiment des deux chaînes. Les clients existants verront le bon apparaître automatiquement : les clients Hema recevront dans l’application un avantage de 5 euros chez Jumbo et inversement. La campagne est diffusée à la télévision et sur les canaux numériques, notamment les réseaux sociaux.

Il s’agit d’une première étape dans la manière dont Hema et Jumbo peuvent se renforcer mutuellement, indiquent les deux détaillants dans un communiqué de presse. Le 11 février, l’acquisition de Hema par Van Eerd Retail, également propriétaire de Jumbo Supermarkten, a été finalisée avec succès. Désormais, ces deux marques, déjà fortes individuellement, explorent les possibilités de collaboration afin de surprendre plus souvent leurs clients avec des avantages et des services supplémentaires. D’autres promotions suivront à court terme.