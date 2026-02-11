La famille Van Eerd finalise le rachat de Hema et examine la collaboration avec Jumbo

L’Autorité belge de la concurrence a également approuvé le rachat de Hema par Mississippi Ventures, le véhicule d’investissement de la famille Van Eerd. Les actionnaires souhaitent désormais examiner comment Hema et Jumbo peuvent se renforcer mutuellement.

« Satisfaire davantage nos clients »

En janvier, l’autorité néerlandaise de la concurrence ACM avait déjà approuvé le rachat des 50 % restants des actions de Hema par la famille Van Eerd, et entre-temps, l’autorité belge de la concurrence a fait de même. En raison notamment de la position limitée des parties sur le marché et du chevauchement limité de leurs activités, la concentration notifiée ne donne lieu à aucune objection, a déclaré la BMA dans un communiqué de presse mercredi.

Cela marque le début d’une nouvelle phase d’actionnariat pour Hema au sein de la holding Van Eerd Retail, dont fait également partie Jumbo, indique la chaîne de grands magasins dans un communiqué de presse. Une fois la transaction finalisée, les deux chaînes examineront comment elles pourraient collaborer encore plus étroitement.

« Hema entame son 100e anniversaire dans une position de départ très solide. Maintenant que nous avons reçu l’approbation des autorités compétentes et l’avis favorable du comité d’entreprise de Hema, cela signifie également que nous avons le feu vert pour explorer plus avant les domaines dans lesquels Hema et Jumbo Supermarkten, deux marques fortes opérant de manière indépendante, peuvent se renforcer mutuellement. Dans les prochains temps, les équipes de Hema et de Jumbo continueront à explorer les possibilités de satisfaire encore davantage nos clients », déclare Colette Cloosterman-van Eerd, présidente de Van Eerd Retail.